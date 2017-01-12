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В Кузбассе распространяются слухи о возвращении маньяка Спесивцева

12 января 2017 в 21:44

В Мысках люди встревожены сообщениями: жестокий потрошитель Спесивцев, убивший больше 80 женщин и детей, поселился в городе у своей матери. Однако правоохранительные органы эту информацию опровергают.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса, маньяк-канибал Александр Спесивцев находится в Волгограде, где проходит лечение в учреждении закрытого типа.

Для справки. Александр Спесивцев 20 лет назад совершил ряд страшных преступлений. Своих жертв он насиловал, пытал, убивал и ел. Доказано 4 эпизода, но по некоторым данным жертв – более 80. 


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