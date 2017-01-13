Кемеровчане стали часто жаловаться на плесень в йогуртах

Последнее время в популярных городских пабликах пользователи выкладывают фотографии заплесневелых йогуртов, купленных в разных магазинах города, при том что срок годности еще не истек. Сегодня появилось очередное сообщение от местной жительницы: в йогурте Fruttis, на упаковке которого изображена героиня мультфильма «Холодное сердце», оказался неприятный сюрприз.

Многие пользователи оставили шутливые комментарии: «Это «Холодное Сердце» йогурта», «Это пыльца фей» и др. В основном в комментариях люди советуют обменять товар в магазине. Однако такие посты горожане оставляют не ради совета, а скорее как предупреждение остальным родителям, чтобы были внимательнее и не давали детям, не вскрыв упаковку и не проверив содержимое.

Фото: Вктонтакте