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Кемеровчане стали часто жаловаться на плесень в йогуртах

13 января 2017 в 19:30

Последнее время в популярных городских пабликах пользователи выкладывают фотографии заплесневелых йогуртов, купленных в разных магазинах города, при том что срок годности еще не истек. Сегодня появилось очередное сообщение от местной жительницы: в йогурте Fruttis, на упаковке которого изображена героиня мультфильма «Холодное сердце», оказался неприятный сюрприз.

Многие пользователи оставили шутливые комментарии: «Это «Холодное Сердце» йогурта», «Это пыльца фей» и др. В основном в комментариях люди советуют обменять товар в магазине. Однако такие посты горожане оставляют не ради совета, а скорее как предупреждение остальным родителям, чтобы были внимательнее и не давали детям, не вскрыв упаковку и не проверив содержимое.

Фото: Вктонтакте

 
 

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