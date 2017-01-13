В Прокопьевске мужчины избили дворника

Драка, после которой дворника госпитализировали в медучреждение, произошла в Прокопьевске сегодня днем. Конфликт вышел из-за уборки снега между сотрудниками коммунальной службы и жителями многоэтажного дома.

Жильцы были возмущены, что рабочий, который убирал снег с помощью техники, засыпал место, которое двое мужчин незадолго до этого расчистили вручную, чтобы парковать автомобиль.

Сначала в защиту подчиненного высказался мастер участка, потом в конфликт вступился дворник. Последнего мужчины, уронив на землю, пинали, пока не приехали правоохранители.