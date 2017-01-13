Блог с тобой ›› Новости ›› В Прокопьевске мужчины избили дворника

В Прокопьевске мужчины избили дворника

13 января 2017 в 21:38

Драка, после которой дворника госпитализировали в медучреждение, произошла в Прокопьевске сегодня днем. Конфликт вышел из-за уборки снега между сотрудниками коммунальной службы и жителями многоэтажного дома.

Жильцы были возмущены, что рабочий, который убирал снег с помощью техники, засыпал место, которое двое мужчин незадолго до этого расчистили вручную, чтобы парковать автомобиль.

Сначала в защиту подчиненного высказался мастер участка, потом в конфликт вступился дворник. Последнего мужчины, уронив на землю, пинали, пока не приехали правоохранители.


Читайте также

Content 81896
Полицейские в Осинниках искали в многоквартирном доме подозрительный пакет
Content maxresdefault
В конце января состоится суд над бывшим кузбасским чиновником Валерием Гараниным
Content ui 58784fbae21324.6959462811
В Анжеро-Судженске тракторист, убирая снег, снес забор
Content usa0m4s2kqs 1
Кемеровчане стали часто жаловаться на плесень в йогуртах

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?