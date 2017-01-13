На корпоративе известной новокузнецкой компании в «тамбуре» ресторана произошла жестокая массовая драка

Запись с камер видеонаблюдения в одном из ресторанов Новокузнецка зафиксировала жестокую драку, которая произошла во время корпоративного праздника компании «Нефтехимтрейд».

По некоторым данным, участниками были работники предприятия и даже директор. Результатом жестоких побоев, по свидетельствам очевидцев, стали сотрясение мозга, выбитый глаз и другие травмы. Всего серьезно пострадали шесть человек, которые теперь боятся обратиться в полицию.

По словам сотрудников компании, директор таким образом отомстил за жалобы в органы власти, после которых начались проверки.

Однако официальной информации о причинах массовых беспорядков в ресторане нет.