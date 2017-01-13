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Кузбассовец заготавливал коноплю для «лечения спины»

13 января 2017 в 22:19

В Яшкинском районе 51-летний мужчина был уличен в хранении наркотических веществ.

Проживает мужчина в поселке Линтвиново. Там же он в собственном доме хранил марихуану. Пакеты с этим наркотиком, которые в общем весили 552 грамма, обнаружили правоохранители при обыске.

Мужчина рассказал, что применяет это средства для лечения спины в виде компрессов. Однако это оправдание вряд ли поможет ему избежать уголовной ответственности. Теперь он может лишиться свободы на срок до 10 лет.


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