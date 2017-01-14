Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове девочки украли из квартиры однокласс...

В Кемерове девочки украли из квартиры одноклассницы ценные вещи

14 января 2017 в 13:09

В областной столице две предприимчивые подруги 15-ти и 16-ти лет договорились украсть ключи от дома у своей одноклассницы, чтобы затем проникнуть в квартиру и совершить кражу.

Обязанности они разделили: одна из девушек украла ключ, передав своей сообщнице, другая совершила кражу. После того как ценности были у нее, она из одноклассниц потерпевшей передала ключ обратно. Подельница же незаметно вернула ключи законной хозяйке.

В полицию обратились родители школьницы. Правоохранители нашли подозреваемых девочек. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы. 


Читайте также

Content 3
На корпоративе известной новокузнецкой компании в «тамбуре» ресторана произошла жестокая массовая драка
Content 4th cannabis seed logo
Кузбассовец заготавливал коноплю для «лечения спины»
Content 1452780884 10
Сегодня в Кемерове пройдут мероприятия, посвященные Дню снега
Content 2d83e1b28d4e
В южной столице Кузбасса журналисты регионального канала попали под обстрел

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?