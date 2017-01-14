В Кемерове девочки украли из квартиры одноклассницы ценные вещи

В областной столице две предприимчивые подруги 15-ти и 16-ти лет договорились украсть ключи от дома у своей одноклассницы, чтобы затем проникнуть в квартиру и совершить кражу.

Обязанности они разделили: одна из девушек украла ключ, передав своей сообщнице, другая совершила кражу. После того как ценности были у нее, она из одноклассниц потерпевшей передала ключ обратно. Подельница же незаметно вернула ключи законной хозяйке.

В полицию обратились родители школьницы. Правоохранители нашли подозреваемых девочек. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.