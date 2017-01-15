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В соцсети обсуждают изнасилование девушки-риелтора в Новокузнецке

15 января 2017 в 20:54

В южной столице Кузбасса местная жительница рассказала, как парень, сняв квартиру на сутки, изнасиловал и избил девушку-риелтора.

Риелтором подрабатывает сестра автора поста. Ей 21 год, и доверчивая девушка сдала парню квартиру за половину суммы, а вторую тот пообещал отдать на следующий день, когда съедет. Однако вместо того чтобы отдать недостающую сумму, парень жестоко избил и изнасиловал девушку.

Новокузнечанка, разместившая информацию, приложила также фото. Однако пока в полицию не поступало заявления. Как говорит женщина, она пытается уговорить сестру, которая находится в подавленном состоянии, обратиться к правоохранителям. 


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