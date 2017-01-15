Школьницы из Кемерова задавали людям на улицах вопросы из школьной программы

Учащиеся кемеровской школы организовали канал на YouTube. В одном из первых видео они организовали опрос горожан на проверку знаний школьной программы.

Ученицы задавали кемеровчанам, которых встретили на улице, вопросы на темы, которые когда-то давно или совсем недавно они проходили в школе. Так проверили знания кемеровчан по русскому языку, литературе, математике, истории, астрономии и др.

Однако школьницы сами ошиблись в ответе на один из вопросов, назвав классика Тургенева Иванов Васильевичем.