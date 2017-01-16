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Администрация областного центра ответила на сообщение в СМИ на тему оплаты охраны школ

16 января 2017 в 21:28

В начале года в местных СМИ появились сообщения, что из бюджета города Кемерова не будут выделяться средства на оплату сотрудников ЧОПов, которые охраняют средние образовательные учреждения. Ранее сообщалось, что школам самим придется искать средства на охрану.

Сейчас же сообщается, что школам не нужно будет искать внебюджетные средства, или тратить деньги фонда оплаты труда. Школы больше не будут заключать договоры с частными охранными предприятиями. Суммы, которые получали эти компании за оказываемые услуги, оказывались гораздо больше, чем зарплата охранника. Теперь же школа будет заключать договор не с организацией, а непосредственно с человеком, который будет выполнять работу по охране учебного заведения. Таким образом, бюджет сэкономит более восьми миллионов рублей.

Теперь школы внесут в штатное расписание дополнительные ставки вахтеров (сторожей). С февраля пройдет обучающий семинар для будущих сотрудников.


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