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Пьяный водитель трактора снес дорожный знак, убирая снег

16 января 2017 в 22:57

Инцидент произошел в городе Тайга в воскресенье. Один из местных жителей, приняв на грудь, решил, что местным коммунальщикам нужна помощь в уборке снега. Тогда он сел на личный трактор и поехал чистить тротуар.

Однако когда пьяный водитель начал разворачиваться, он врезался в дорожный знак. Свидетелями произошедшего стал экипаж ДПС. Сотрудники обратились к мужчине, управлявшему трактором. В ходе беседы стало понятно, что тот находится в состоянии опьянения. Тогда инспекторы проверили его на наличие алкоголя в организме.

Теперь энтузиасту грозит лишение водительских прав и штраф.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса


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