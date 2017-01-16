Пьяный водитель трактора снес дорожный знак, убирая снег

Инцидент произошел в городе Тайга в воскресенье. Один из местных жителей, приняв на грудь, решил, что местным коммунальщикам нужна помощь в уборке снега. Тогда он сел на личный трактор и поехал чистить тротуар.

Однако когда пьяный водитель начал разворачиваться, он врезался в дорожный знак. Свидетелями произошедшего стал экипаж ДПС. Сотрудники обратились к мужчине, управлявшему трактором. В ходе беседы стало понятно, что тот находится в состоянии опьянения. Тогда инспекторы проверили его на наличие алкоголя в организме.

Теперь энтузиасту грозит лишение водительских прав и штраф.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса