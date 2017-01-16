В Белове школьник-велосипедист догнал грабителя и задержал

Пятнадцатилетний Леонид Горбунцов, учащийся школы поселка Инской, задержал злоумышленника, который совершил грабеж.

После вечерних тренировок Леонид ехал на велике домой, когда к нему обратилась за помощью расстроенная пенсионерка. Она рассказала, что на нее напал неизвестный и, выхватив сумку, убежал. Школьник не растерялся и бросился в погоню.

Парень догнал злоумышленника (которым оказался местный житель 24-х лет) и вместе с прохожими, которые пришли на помощь, задержал до приезда правоохранителей. Те вернули сумку хозяйке, а пьяного грабителя увезли в отделение.

Леонид Горбунцов за проявленное мужество получил Почетную грамоту.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области