Блог с тобой ›› Новости ›› В Белове школьник-велосипедист догнал грабителя...

В Белове школьник-велосипедист догнал грабителя и задержал

16 января 2017 в 23:16

Пятнадцатилетний Леонид Горбунцов, учащийся школы поселка Инской, задержал злоумышленника, который совершил грабеж.

После вечерних тренировок Леонид ехал на велике домой, когда к нему обратилась за помощью расстроенная пенсионерка. Она рассказала, что на нее напал неизвестный и, выхватив сумку, убежал. Школьник не растерялся и бросился в погоню.

Парень догнал злоумышленника (которым оказался местный житель 24-х лет) и вместе с прохожими, которые пришли на помощь, задержал до приезда правоохранителей. Те вернули сумку хозяйке, а пьяного грабителя увезли в отделение.

Леонид Горбунцов за проявленное мужество получил Почетную грамоту.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области


Читайте также

Content 444
Администрация областного центра ответила на сообщение в СМИ на тему оплаты охраны школ
Content 800x600 943938635
В центре областной столицы сгорел автомобиль BMW
Content ui 587c743be93864.41286256
В Кемерове произошло ДТП с маршруткой, троллейбусом и Toyota
Content 87551 1 900x641
Пьяный водитель трактора снес дорожный знак, убирая снег

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?