Кемеровчанка лишилась ценных вещей, пока счищала снег с авто

Жительницу областной столицы ограбили в тот момент, когда она убирала снег со своего автомобиля. Обратившись к правоохранителям, она рассказала, что утром завела машину и, пока та прогревалась, пошла орудовать щеткой, убирая снег со стекол.

В это время злоумышленник незаметно открыл дверь и вытащил из машины сумку с документами и деньгами.

К счастью, 25-летнего вора, который уже не раз попадал в поле зрение полиции и был судим, вскоре нашли. Часть похищенного автоледи удалось вернуть. А вот злоумышленнику теперь грозит до пяти лет заключения.