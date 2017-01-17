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Кемеровчанка лишилась ценных вещей, пока счищала снег с авто

17 января 2017 в 16:43

Жительницу областной столицы ограбили в тот момент, когда она убирала снег со своего автомобиля. Обратившись к правоохранителям, она рассказала, что утром завела машину и, пока та прогревалась, пошла орудовать щеткой, убирая снег со стекол.

В это время злоумышленник незаметно открыл дверь и вытащил из машины сумку с документами и деньгами.

К счастью, 25-летнего вора, который уже не раз попадал в поле зрение полиции и был судим, вскоре нашли. Часть похищенного автоледи удалось вернуть. А вот злоумышленнику теперь грозит до пяти лет заключения.


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