В южной столице Кузбасса в бассейне утонул ребенок

Происшествие случилось в минувшую субботу в одном из спортивных центров Новокузнецка. Здесь занимались спортом и отдыхали трое местных жителей и их сыновья. С одним из них – 12-летним мальчиком – и случилась трагедия.

Взрослые, оставив детей играть в бассейне, ненадолго ушли в другое помещение. Через некоторое время один из детей позвал их на помощь, так как мальчик в бассейне уже не подавал признаков жизни.

Мужчины вызвали медиков и попытали самостоятельно оказать помощь ребенку. Персонал при этом квалифицированной помощь оказать не смог. Врачам, к несчастью, не удалось реанимировать мальчика.

Сейчас по данному факту проводится проверка.