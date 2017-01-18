В Новокузнецке девушку, потерявшую сознание в автобусе, высадили на остановке

В южной столице Кузбасса с 16-летней местной жительницей произошел неприятный инцидент. Об этом сообщила ее мама на городском сайте.

Как сообщила женщина, ее дочь ехала в автобусе №64б утром в понедельник. Внезапно ей стало плохо, и девушка упала в обморок. Тогда кондуктор привела ее в чувства, однако не вызвала медиков. Девушку просто высадили на ближайшей остановке общественного транспорта.

Случаем заинтересовались в Следственном комитете. Инициирована проверка по данному факту.