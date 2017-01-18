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Бизнесмен Щукин дал показания о взятке Калинкину, ранее занимавшему пост главы СУ СКР Кузбасса

18 января 2017 в 16:50

Александр Щукин, один из подозреваемых в деле по вымогательству акций разреза «Инской», признался во взятке.

По показаниям Щукина, он в 2014 «подарил» высокопоставленному чиновнику дорогую иномарку BMW X5. Сам Калинкин эту информацию не подтверждает. Авто, как выяснили следователи, зарегистрировано на мать гражданской супруги экс-начальника СК, и в конце прошлого года она пыталась его продать.

Проверяется информация и о еще одной машине, которую Щукин преподнес Калинкину в 2011 году.

Напомним, Калинкин сейчас находится в СИЗО как один из фигурантов уголовного дела. 


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