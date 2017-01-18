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В Кемерове мужчина насмерть сбит поездом

18 января 2017 в 21:13

Происшествие случилось сегодня в Рудничном районе областной столицы. Из-за этого временно был перекрыт переезд.

Как было установлено предварительно, местный житель шел между рельсов неподалеку от шахты «Владимирская» в наушниках. В это время по путям шел поезд, который подавал сигналы пешеходу. Однако тот из-за музыки не слышал их.

Столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас правоохранители устанавливают детали произошедшего, а также личность погибшего.


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