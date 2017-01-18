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Полиция провела проверку записи драки на корпоративе

18 января 2017 в 21:36

В Новокузнецке на корпоративе известной новокузнецкой компании случилась драка, видеозапись которой быстро распространилась в сети. Правоохранители провели проверку данного инцидента.

Все участники массовой драки объяснили, что драка случилась из-за чрезмерного употребления алкоголя. При этом претензий друг к другу у них нет.

Заметим, что заявлений в полицию от участников не поступало, а также никто не обращался за помощью к медикам.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что драка произошла из-за того, что некоторые сотрудники компании писали заявление на начальство за задержку зарплаты. 


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