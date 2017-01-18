Полиция провела проверку записи драки на корпоративе

В Новокузнецке на корпоративе известной новокузнецкой компании случилась драка, видеозапись которой быстро распространилась в сети. Правоохранители провели проверку данного инцидента.

Все участники массовой драки объяснили, что драка случилась из-за чрезмерного употребления алкоголя. При этом претензий друг к другу у них нет.

Заметим, что заявлений в полицию от участников не поступало, а также никто не обращался за помощью к медикам.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что драка произошла из-за того, что некоторые сотрудники компании писали заявление на начальство за задержку зарплаты.