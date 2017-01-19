На кузбасской трассе фура разорвала иномарку пополам

ДТП случилось сегодня на автодороге из Анжеро-Судженска в Кемерово. Неподалеку от деревни Латыши столкнулись фура и легковой автомобиль Nissan Cefiro.

Судя по фото, которые выложили в сети очевидцы, грузовой автомобиль прицепом зацепил легковушку, от чего у той практически оторвалась задняя часть.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Пока не сообщается, пострадал ли кто-то в аварии и насколько серьезны травмы. Все обстоятельства выясняются.

Фото: Вконтакте