На кузбасской трассе фура разорвала иномарку пополам

ДТП случилось сегодня на автодороге из Анжеро-Судженска в Кемерово. Неподалеку от деревни Латыши столкнулись фура и легковой автомобиль Nissan Cefiro.
Судя по фото, которые выложили в сети очевидцы, грузовой автомобиль прицепом зацепил легковушку, от чего у той практически оторвалась задняя часть.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Пока не сообщается, пострадал ли кто-то в аварии и насколько серьезны травмы. Все обстоятельства выясняются.
Фото: Вконтакте
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