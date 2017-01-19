Бывшая начальница новокузнецкой Почты получила условный срок за хищения

Бывшая начальница одного из отделений «Почты России» в южной столице Кузбасса за восемь месяцев похитила полмиллиона рублей.

33-летняя женщина, занимавшая руководящую должность в организации, забирала чужие деньги, подделывая официальные документы. Так, например, она на протяжении некоторого времени присваивала себе деньги местного жителя, который пропал без вести и этот факт был официально установлен.

Было возбуждено уголовное дело, по которому прошло разбирательство в суде. Женщине назначено наказание – 2 года и 4 месяца лишение свободы условно. Плюс она компенсирует ущерб всем пострадавшим.