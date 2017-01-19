На выходных в Кузбассе потеплеет до -2°С

По прогнозам кемеровского гидрометцентра, ближайшие выходные в регионе выдадутся теплыми, однако будет снежно и ветрено.

Завтра в области будет еще достаточно прохладно: 9-14 градусов мороза днем и 12-17 ночью. Но уже в первый выходной потеплеет: столбики термометра опустятся днем до -2°С,-7°С, а ночью до -6°С,-11°С. При этом юго-западный ветер ожидается достаточно сильным – до 16 м/с. Также будет падать снег.

В воскресение и понедельник погода будет приблизительно такая же, как и в субботу. В некоторых районах ожидаются метели. А во вторник начнется похолодание.