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В Топкинском районе в результате пожара погиб мужчина

20 января 2017 в 12:15

Огонь, унесший жизнь 40-летнего мужчины, вспыхнул в одном из частных домов поселка Центральный в Кузбассе. В помещении находились хозяин дома, его 38-летняя гражданская супруга и двое ее детей – 18-летний сын и дочь.

Пожар среди ночи обнаружил парень, проснувшись от того, что уже горела его кровать. Тогда он вывел из дома сестру, вернулся за матерью, и они эвакуировались через окно. К сожалению, мужчину молодой человек спасти уже не смог – дом был охвачен огнем, и пробраться внутрь было невозможно.

После того как огнеборцы ликвидировали пламя, в доме был найден труп мужчины. Женщина с сыном и дочерью госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, пожар возник из-за самодельного обогревателя, который загорелся ночью.


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