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Кемеровчанину пришлось принимать роды, т.к. скорая долго ехала

20 января 2017 в 19:05

Инцидент произошел в областной столице в новогоднюю ночь. У женщины преждевременно начались роды. Отец ребенка сразу вызвал скорую, как только женщина почувствовала схватки.

Однако более трех часов врачи не приезжали, и молодому отцу пришлось самому принимать роды. Отмечается, что вызов был на Волгоградскую улицу (на этой же улице в областной столице находится отделение скорой).

Ребенок в результате оказался в реанимации. Бабушка новорожденной написала заявление в прокуратуру, по которому назначена проверка.


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