В Кузбассе горел движущийся грузовой поезд

Происшествие случилось на перегоне ст.Ижморская – ст.Берикульская. Локомотив состава, перевозящего груз, воспламенился сегодня утром.

К месту возгорания локомотива отправлен пожарный поезд, и огонь оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар привел к задержке двух пассажирских поездов: пригородного, следовавшего по маршруту Тайга – Мариинск, а также дальнего следования Анапа – Красноярск.

Причина возгорания выясняется.