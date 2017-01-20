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В Кузбассе горел движущийся грузовой поезд

20 января 2017 в 20:10

Происшествие случилось на перегоне ст.Ижморская – ст.Берикульская. Локомотив состава, перевозящего груз, воспламенился сегодня утром.

К месту возгорания локомотива отправлен пожарный поезд, и огонь оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар привел к задержке двух пассажирских поездов: пригородного, следовавшего по маршруту Тайга – Мариинск, а также дальнего следования Анапа – Красноярск.

Причина возгорания выясняется.


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