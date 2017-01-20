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В Кемерове родителям девочки, упавшей в колодец, УК заплатит компенсацию

20 января 2017 в 20:32

Происшествие с двухлетней кемеровчанкой случилось летом прошлого года, когда она с мамой гуляла во дворе дома. Во дворе находился колодец, прикрытый крышкой, однако его ни девочка, ни мать не заметили из-за высокой травы.

Ребенок случайно шагнул на крышку колодца и упал вниз, когда та перевернулась. Глубина люка была около 3 метров. Физически девочка не сильно пострадала, однако очень испугалась. Прокурор подал иск о компенсации полученного девочкой морального вреда.

Иск был удовлетворен. Теперь управляющая и ресурсоснабжающая компании заплатят семье 10 тысяч рублей, однако это решение можно обжаловать, т.к. оно пока не вступило в законную силу.


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