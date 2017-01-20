В Новокузнецке рецидивист, проникший в детсад, задержан

В Новокузнецке мужчина, который подозревается в серии грабежей и который раньше уже отбывал наказание за аналогичные преступления, задержан бойцами Росгвардии. Его поймали, когда он проник в детский сад.

Случилось это вечером, когда родители уже отвели детей домой, а воспитательница собиралась уходить с работы. Неожиданно в помещение ворвался неизвестный, схватил сумочку женщины, выхватил кошелек, предварительно высыпав содержимое сумки, и бросился бежать.

Работник детсада успела нажать тревожную кнопку, и грабитель, еще не покинувший территорию дошкольного учреждения, был схвачен бойцами Росгвардии.

Предполагается, что 43-летний мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в декабре и январе.