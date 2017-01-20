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В соцсетях рассказали о героическом поступке таксиста из Ленинска-Кузнецкого

20 января 2017 в 22:15

Как рассказывают очевидцы, таксист в ночь на 20 января спас из горящего дома трех человек.

Работник ленинск-кузнецкого такси увидел, как разгорается пожар в одном из частных домов, когда проезжал мимо. Как выяснилось потом, в помещении, где уже разгорелось пламя, были бабушка, мать и сын. Таксист вызвал пожарных, а сам тем временем принялся спасать жильцов дома. Он разбил окно и помог им эвакуироваться.

Бабушку, как говорят местные жители, помогли спасти сотрудники ГИБДД.

В ГУ МЧС эта информация не подтверждается. На сайте указано, что эвакуировали жильцов дома прибывшие наместо огнеборцы. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушений монтажа электрического оборудования.


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