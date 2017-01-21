В Новокузнецке отложены мероприятия из-за эпидемии ОРВИ

В южной столице региона в связи распространением вирусных заболеваний все культурно-массовые и спортивные мероприятия отменены. Также на карантин закрыты некоторые школы.

В администрации города рассказали, что за прошлую неделю (с 9 по 15 января) зарегистрировано 4480 человек с заболеванием ОРВИ. Пока неизвестно, когда закончатся противоэпидемические мероприятия: решение будет принято, когда уменьшится количество заболевших.

Медики советуют, чтобы не подвергнуться заболеванию, гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться, соблюдать режим сна и чаще мыть руки.