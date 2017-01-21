На средства из федерального бюджета в Кемерове построят третий мост

По программе федерального уровня «Безопасные и качественные дороги» региональный центр получит 12 млрд рублей. Как рассказал мэр города Илья Середюк, по планам, часть этих денег уйдет на проектирование еще одного моста через реку Томь.

Как рассказал Середюк, мэрия хочет добиться разрешения использовать средства не только на строительство, но и на проектирование. По его словам, необходимость нового моста давно назрела.

Остальные средства уйдут на капитальный ремонт дорог, умные светофоры и т.д.