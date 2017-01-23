В Прокопьевске из больницы сбежала пациентка-школьница

Правоохранители и родственники разыскивают несовершеннолетнюю девушку, сбежавшую из медучреждения в Прокопьевске в субботу.
14-летняя прокопчанка находилась в инфекционном отделении больницы, однако ночью сбежала оттуда. Полиция обращается за помощью к кузбассовцам: всех, кто обладает какой-либо информацией о ней, просят обратиться к правоохранителям.
Девочка светловолосая, рост – 160 см, на ней был темный свитер, джинсы и коричневые угги.
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