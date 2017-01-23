В Прокопьевске из больницы сбежала пациентка-школьница

Правоохранители и родственники разыскивают несовершеннолетнюю девушку, сбежавшую из медучреждения в Прокопьевске в субботу.

14-летняя прокопчанка находилась в инфекционном отделении больницы, однако ночью сбежала оттуда. Полиция обращается за помощью к кузбассовцам: всех, кто обладает какой-либо информацией о ней, просят обратиться к правоохранителям.

Девочка светловолосая, рост – 160 см, на ней был темный свитер, джинсы и коричневые угги.