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В Прокопьевске из больницы сбежала пациентка-школьница

23 января 2017 в 22:21

Правоохранители и родственники разыскивают несовершеннолетнюю девушку, сбежавшую из медучреждения в Прокопьевске в субботу.

14-летняя прокопчанка находилась в инфекционном отделении больницы, однако ночью сбежала оттуда. Полиция обращается за помощью к кузбассовцам: всех, кто обладает какой-либо информацией о ней, просят обратиться к правоохранителям.

Девочка светловолосая, рост – 160 см, на ней был темный свитер, джинсы и коричневые угги.


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