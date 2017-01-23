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В Кузбассе найдены два месторождения золота

23 января 2017 в 22:42

Как сообщил холдинг «Росгеология» на своем официальном сайте, в Тисульском районе обнаружены две зоны месторождения золота.

Геологи в течение прошлого года выполняли работы по поиску месторождений золота. Две зоны месторождения драгметалла, обнаруженные в результате этих работ, получили названия Ольгинская и Центральная. По оценкам экспертов, их общий перспективный ресурс – более 28 тонн.

При этом отмечается, что исследования геологов еще не завершены.


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