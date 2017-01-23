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Невезучие кузбассовцы взорвали банкомат без денег

23 января 2017 в 23:26

Сейчас полицейские в Таштагольском районе проводят мероприятия по поиску лиц, причастных к этому преступлению

Инцидент произошел в поселке Спасск в одном из магазинов, где был установлен банкомат. Чтобы получить наличные, злоумышленники решили его взорвать, когда ночью забрались в помещение. Однако банкнот в устройстве не было.

Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия, а также ищут подозреваемых в совершении преступления. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить в полицию.

Фото: http://nk-tv.net/


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