В Шерегеше произошел пожар на станции подъемника

На популярном кузбасском курорте на горе Зеленая сегодня вечером случилось возгорание в здании станции подъемника.

Как рассказали очевидцы, пожар случился около восьми часов вечера. Сложность в тушении его заключается в том, что здание находится на горе и пожарным расчетам сложно добраться к месту происшествия.

Работники комплекса сами старались ликвидировать огонь, однако он успел сильно повредить здание. О причинах возгорания и о пострадавших пока не сообщается.

Как рассказали свидетели, подъемник принадлежит компании «Малка» и обслуживал трассу SkyWay.

Фото: Вконтакте