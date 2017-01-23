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В Шерегеше произошел пожар на станции подъемника

23 января 2017 в 23:36

На популярном кузбасском курорте на горе Зеленая сегодня вечером случилось возгорание в здании станции подъемника.

Как рассказали очевидцы, пожар случился около восьми часов вечера. Сложность в тушении его заключается в том, что здание находится на горе и пожарным расчетам сложно добраться к месту происшествия.

Работники комплекса сами старались ликвидировать огонь, однако он успел сильно повредить здание. О причинах возгорания и о пострадавших пока не сообщается.

Как рассказали свидетели, подъемник принадлежит компании «Малка» и обслуживал трассу SkyWay. 

Фото: Вконтакте


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