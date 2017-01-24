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Поезд «Новокузнецк – Новоосибирск» не будет ходить по субботам

24 января 2017 в 17:05

Популярный скоростной поезд, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, с конца месяца – 28 января – будет ходить по новому расписанию.

Если раньше на поезде можно было уехать в любой день недели, кроме среды, то теперь он будет возить пассажиров 5 дней в неделю. Не будет курсировать популярный пассажирский поезд по средам (как и раньше) и по субботам.

Подробности можно узнать в «Кузбасс-пригороде» по тел. 8 (3842) 32-37-17 или 8(905) 968-9070.


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