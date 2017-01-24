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В Прокопьевске найдена сбежавшая с больницы школьница

24 января 2017 в 17:18

14-летняя прокопчанка, которая сбежала из медучреждения и которую разыскивали родственники и полицейские, нашлась живой.

Оказалось, что девушка-подросток в ночь на 21 января сбежала к другу. Он пустил ее переночевать, там она все это время и находилась. Девушка жива, здорова, в отношении нее не было применено противоправных действий.

Инспекторы по делам несовершеннолетних передали школьницу бабушке, которая является официальным опекуном.

По каким причинам девочка решила сбежать из больницы, сейчас выясняется.


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