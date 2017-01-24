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В Кемерове студент вуза покончил с собой

24 января 2017 в 19:57

В областной столице 22-летний парень найден мертвым. На теле имелись признаки суицида. Известно, что парень обучался в институте культуры в Кемерове (КемГИК).

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. На данном этапе сведения о том, где было найдено тело, с какими повреждениями, а также другие подробности не разглашаются.

Следователи выясняют, имелись ли у молодого человека конфликты или другие проблемы, которые могли подтолкнуть к решению покончить с собой.


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