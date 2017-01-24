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Из-за опоздания медиков к роженице уволен главврач кемеровской станции скорой

24 января 2017 в 22:16

Ранее мы сообщали о том, что кемеровчанка родила ребенка дома из-за того, что «скорая» опоздала. Как было зафиксировано в документах, врачи прибыли по адресу только через 2 часа после регистрации вызова.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что первый автомобиль, направленный к роженице, сломался, а фельдшер это не зафиксировал. Оператор же, не зная о поломке, уверял, что бригада в пути.

Глава региона Аман Тулеев отметил, что врачи поступили непрофессионально. Главврач станции Евгений Аверьянов снят с занимаемой должности.


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