Блог с тобой ›› Новости ›› Новокузнецкий школьник переливал виски в бутылк...

Новокузнецкий школьник переливал виски в бутылки из-под чая, чтобы купить алкоголь

26 января 2017 в 18:57

В южной столице Кузбасса сотрудники через камеры видеонаблюдения заметили странную картину. Подросток с мужчиной собрали в продуктовую тележку несколько бутылок виски и чайного напитка, а после ушли в зону, которая не попадает в камеры видеонаблюдения.

Через некоторое время мужчина из магазина вышел, а мальчик прошел к кассам, чтобы купить «чай». Заподозрив неладное, кассир открыла бутылку и почувствовала запах алкоголя. В магазин были вызваны сотрудники Росгвардии.

Выяснилось, что парень перелил дорогой алкоголь в бутылки из-под чая, выпив перед этим чайный напиток. В общей сложности подросток нанес ущерб магазину на сумму 7917 рублей. Эти деньги за чай и виски теперь заплатят родители школьника.

О том, кто был с ним в магазине, подросток не рассказал.


Читайте также

Content 1
Студенты Кемеровского института культуры опубликовали ролик против суицида
Content e6c3a0507bab5029ff5744646f176e04
В Кузбассе граждане незаконно обогатились на 5 миллионов рублей
Content ui 5889c89634f0b2.52962540
В Прокопьевске 18-летняя девушка пропала по пути в техникум
Content 20170126 08 900x600
Прошлой ночью в Кемерове осадки составили 70% от нормы декады

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?