Новокузнецкий школьник переливал виски в бутылки из-под чая, чтобы купить алкоголь

В южной столице Кузбасса сотрудники через камеры видеонаблюдения заметили странную картину. Подросток с мужчиной собрали в продуктовую тележку несколько бутылок виски и чайного напитка, а после ушли в зону, которая не попадает в камеры видеонаблюдения.

Через некоторое время мужчина из магазина вышел, а мальчик прошел к кассам, чтобы купить «чай». Заподозрив неладное, кассир открыла бутылку и почувствовала запах алкоголя. В магазин были вызваны сотрудники Росгвардии.

Выяснилось, что парень перелил дорогой алкоголь в бутылки из-под чая, выпив перед этим чайный напиток. В общей сложности подросток нанес ущерб магазину на сумму 7917 рублей. Эти деньги за чай и виски теперь заплатят родители школьника.

О том, кто был с ним в магазине, подросток не рассказал.