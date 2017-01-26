Студенты Кемеровского института культуры опубликовали ролик против суицида

В Кемерове творческая группа студентов КемГИК выложила ролик, направленный против суицида. Примечательно, что произошло это вскоре после трагедии в институте: один из студентов повесился в аудитории вуза.

Ролик показывает не только абсурдность решения покончить с собой, но и высмеивает чрезмерную зависимость молодежи от соцсетей. Однако авторы заверяют, что с трагической гибелью студента видео не связано. Кадры сняты еще летом, но монтаж и подготовка окончательного варианта ролика заняли много времени. Поэтому опубликован он был только сейчас.