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Студенты Кемеровского института культуры опубликовали ролик против суицида

26 января 2017 в 19:21

В Кемерове творческая группа студентов КемГИК выложила ролик, направленный против суицида. Примечательно, что произошло это вскоре после трагедии в институте: один из студентов повесился в аудитории вуза.

Ролик показывает не только абсурдность решения покончить с собой, но и высмеивает чрезмерную зависимость молодежи от соцсетей. Однако авторы заверяют, что с трагической гибелью студента видео не связано. Кадры сняты еще летом, но монтаж и подготовка окончательного варианта ролика заняли много времени. Поэтому опубликован он был только сейчас. 


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