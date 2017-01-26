В Прокопьевске 18-летняя девушка пропала по пути в техникум

В Кузбассе разыскивается 18-летняя прокопчанка, которая пропала вчера утром. Когда ее видели последний раз, она ждала на «Аэропорту» автобус, чтобы добраться до Новокузнецка.

Как рассказывает знакомая, пропавшая до исчезновения говорила, что собирается ехать в техникум. Однако там так и не появилась. В соцсети ее аккаунт активен, но она никак не проявляется.

Родственники и правоохранители просят помочь в поисках девушки.

Фото: Вконтакте, prokopievsk.ru