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В Новокузнецке пропала 12-летняя школьница

27 января 2017 в 12:08

В южной столице Кузбасса вчера вечером мать 12-летней девочки рассказала о пропаже дочери. Она разместила информацию в соцсетях, а также обратилась в полицию. Школьница вечером вышла из дома и отправилась к старшей сестре. Однако когда та встречала девочку на остановке «Абашево», выяснилось, что в автобусе школьницы нет.

Телефон пропавшей девочки сейчас отключен. Полиция проверяет общественный транспорт, магазины и кафе, опрашивает родственников и знакомых, однако поиск пока не дал результатов.

В день пропажи на девочке была голубая шапка, темно-синий пуховик и замшевые черные сапожки. Всех, кто владеет какой-либо информацией по делу, просят обратиться к правоохранителям.

Фото: Вконтакте, Одноклассники


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