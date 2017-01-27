В Новокузнецке пропала 12-летняя школьница

В южной столице Кузбасса вчера вечером мать 12-летней девочки рассказала о пропаже дочери. Она разместила информацию в соцсетях, а также обратилась в полицию. Школьница вечером вышла из дома и отправилась к старшей сестре. Однако когда та встречала девочку на остановке «Абашево», выяснилось, что в автобусе школьницы нет.

Телефон пропавшей девочки сейчас отключен. Полиция проверяет общественный транспорт, магазины и кафе, опрашивает родственников и знакомых, однако поиск пока не дал результатов.

В день пропажи на девочке была голубая шапка, темно-синий пуховик и замшевые черные сапожки. Всех, кто владеет какой-либо информацией по делу, просят обратиться к правоохранителям.

Фото: Вконтакте, Одноклассники