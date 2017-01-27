Студент, покончивший с собой в КемГИК, оставил предсмертную записку

22-летний учащийся Кемеровского института культуры, совершивший самоубийство в аудитории вуза, покончил с собой из-за девушки.

Об этом свидетельствует предсмертная записка. Незадолго до трагедии парень расстался со своей возлюбленной и переживал по этому поводу. Он написал записку, в которой попрощался с девушкой. После репетиции спектакля он сначала вышел из здания университета, а после вернулся, зашел в аудиторию, где шел ремонт, и повесился на проводе.

Тело парня нашла утром студентка.

Парня похоронят в его родном городе в Красноярском крае. Расходы взял на себя вуз.