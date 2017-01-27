В Кемерове кипяток из-за прорыва трубы залил пятиэтажку

В центре областной столицы в многоквартирном жилом доме на чердаке прорвало трубу. Горячая вода начала разливаться по фасаду и внутри здания.

В квартирах кипяток лил с потолков, падали люстры. Горячая вода попала и в итальянский ресторан находящийся в помещении на первом этаже. Как рассказали работники ресторана, кипяток попадал в помещение через вентиляционные отверстия, а также протек потолок.

Произошло ЧП днем, около 13:30. Специалисты выехали на место аварии, уже к 16:00 начали подключать отопление.

Пока не ясно, что стало причиной прорыва трубы. Информации о пострадавших нет.

Фото: vse42.ru, Сибдепо