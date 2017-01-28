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В тридцатиградусный мороз сломался автобус Кемерово-Новокузнецк

28 января 2017 в 19:01

Инцидент случился вчера вечером. Рейсовый автобус, курсирующий между двумя региональными столицами, выехал с автовокзала в Кемерове в 17:00. Через час в пути автобус сломался.

Водитель пытался починить неисправность самостоятельно, но у него не вышло. Примечательно, что на температура воздуха на улице упала до -30 градусов, и автобус начал быстро остывать.

Но к счастью, никто не пострадал. Пассажиры пересели в два попутных автобуса в течении 30 минут и добрались до места назначения.


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