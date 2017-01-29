В Осинниках пожарные эвакуировали троих взрослых и ребенка из горящего дома

Пожар случился сегодня ночью в одной из жилых двухэтажек в Осинниках. Огнеборцы эвакуировали из горящего дома троих взрослых и пятилетнего ребенка. Остальные восемь человек, которые были в здании в момент возникновения пожара, эвакуировались самостоятельно.
Сообщается, что на месте происшествия работали 6 пожарных с двумя единицами техники. Они ликвидировали огонь через 13 минут после поступления сигнала. Причиной пожара, установленной предварительно, стала неосторожное использование источников открытого горения для обогрева.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы