В Осинниках пожарные эвакуировали троих взрослых и ребенка из горящего дома

Пожар случился сегодня ночью в одной из жилых двухэтажек в Осинниках. Огнеборцы эвакуировали из горящего дома троих взрослых и пятилетнего ребенка. Остальные восемь человек, которые были в здании в момент возникновения пожара, эвакуировались самостоятельно.

Сообщается, что на месте происшествия работали 6 пожарных с двумя единицами техники. Они ликвидировали огонь через 13 минут после поступления сигнала. Причиной пожара, установленной предварительно, стала неосторожное использование источников открытого горения для обогрева.