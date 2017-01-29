Блог с тобой ›› Новости ›› В Осинниках пожарные эвакуировали троих взрослы...

В Осинниках пожарные эвакуировали троих взрослых и ребенка из горящего дома

29 января 2017 в 16:13

Пожар случился сегодня ночью в одной из жилых двухэтажек в Осинниках. Огнеборцы эвакуировали из горящего дома троих взрослых и пятилетнего ребенка. Остальные восемь человек, которые были в здании в момент возникновения пожара, эвакуировались самостоятельно.

Сообщается, что на месте происшествия работали 6 пожарных с двумя единицами техники. Они ликвидировали огонь через 13 минут после поступления сигнала. Причиной пожара, установленной предварительно, стала неосторожное использование источников открытого горения для обогрева.


Читайте также

Content 48248
Мальчик, поскользнувшись, попал под маршрутку в Кемерове
Content 88812
В областной столице такси въехало в трамвай
Content img 20170109142034 342
В тридцатиградусный мороз сломался автобус Кемерово-Новокузнецк
Content ui 588c633dc08fe3.7316535711
В областной столице дорожный знак угрожает автомобилистам

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?