Из-за сломанного шлагбаума машины не могли выехать с парковки «Зимней Вишни»

Инцидент произошел сегодня днем в областной столице. На парковке ТРК «Зимняя Вишня», где и в будние дни собирается много автомобилей, не поднимался шлагбаум.

Как рассказывают участники, что-то произошло с чипом, возможно, он просто застрял в устройстве. Пока пытались исправить технические неполадки, машины не могли выехать с парковки. Через полчаса на парковке собралось большое количество автомобилей, и сотрудники центра, так и не починив устройство для приема чипов, просто подняли шлагбаум, чтобы автомобили выехали.

Фото: vse42.ru