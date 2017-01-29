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Из-за сломанного шлагбаума машины не могли выехать с парковки «Зимней Вишни»

29 января 2017 в 21:22

Инцидент произошел сегодня днем в областной столице. На парковке ТРК «Зимняя Вишня», где и в будние дни собирается много автомобилей, не поднимался шлагбаум.

Как рассказывают участники, что-то произошло с чипом, возможно, он просто застрял в устройстве. Пока пытались исправить технические неполадки, машины не могли выехать с парковки. Через полчаса на парковке собралось большое количество автомобилей, и сотрудники центра, так и не починив устройство для приема чипов, просто подняли шлагбаум, чтобы автомобили выехали.

Фото: vse42.ru


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