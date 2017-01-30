На Тухачевского в Кемерове из-за неисправности светофоров образовался дорожный затор

На пересечениях улицы Тухачевского с ул.Гагарина и пр.Ленина возникла неисправность двух светофоров. Это спровоцировало дорожный затор.

На место уже выехали специалисты для ремонта светофоров. Сейчас движение на Тухачевского восстанавливается, но буквально пол часа назад оно было затруднено. Автомобили, по данным «Яндекс.Пробки», ехали со скоростью не больше 10 км/ч. Сейчас скорость нормальная – около 20 км/ч.

Что стало причиной поломки, пока не сообщается.