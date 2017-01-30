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В сети активно обсуждают ролик с очень откровенным конкурсом в кемеровском ночном клубе

30 января 2017 в 16:41

В популярном городском паблике появилась видеозапись, сделанная в одном из ночных клубов областной столицы. На камеру сняли развратный конкурс.

Видеозапись можно посмотреть по ссылке (ВНИМАНИЕ! Присутствует ненормативная лексика). По правилам конкурса, парни должны были создать боди-арт на девушках, почти полностью оголившихся на сцене клуба. При этом ведущий подчеркнул, что рисовать нужно в том числе на груди.

В итоге ведущий предложил также разрисовать лобок девушки. На это осмелилась только одна конкурсантка, которая и победила.

За какой приз таким образом боролись конкурсанты, не сообщается.

Пользователи разошлись во мнениях: многие категорично осудили девушек, участвовавших в этом «разврате», другие же защищали их, отмечая, что это личное дело каждого. В любом случае видео «голого» конкурса стало одним из самых обсуждаемых в городе.


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