В Кузбассе под суд пойдет тренер-педофил

В Кемеровской области 47-летний мужчина в скором времени предстанет перед судом за насильственные действия в отношении детей.

В период с мая 2015-го и по январь 16-го мужчина организовал на коммерческом предприятии, где занимал должность менеджера, детско-юношескую футбольную команду. Он тренировал детей, и как выяснилось, совершил насилие над пятью своими воспитанниками. Об этом стало известно, когда один из пострадавших рассказал родителям, а те в свою очередь обратились к следователям.

Мужчине был поставлен диагноз педофилия. Уголовное дело в отношении его направлено в суд.