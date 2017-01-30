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Аферисты в сети предлагают купить сведения о пропавшей в Новокузнецке девочке

30 января 2017 в 17:41

Кузбассовцев предупреждают: появилось очень много мошенников, которые хотят нажиться на пропаже 12-летней школьницы в южной столице Кузбасса. Ранее появлялись сообщения о сборе денег на поисковые работы, теперь мошенники требуют деньги за якобы имеющуюся информацию о девочке.

Аферисты предлагают продать записи с видеорегистраторов, или за деньги рассказать о перемещении ребенка. Участники поисково-спасательного отряда предупреждают: информации у таких людей нет.

Напомним, поиски Виктории Реймер продолжаются четвертый день. К поискам присоединятся также сотрудники уголовного розыска из Москвы. По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.


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