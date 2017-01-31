Поиски Виктории Реймер приостановлены

Об этом на официальной странице в соцсети сообщил отряд «Лиза Алерт» в Кузбассе.

Поиски 12-летней девочки, которые продолжались пять дней в южной столице Кузбасса, приостановлены. Как сообщает «Лиза Алерт», идет проверка информации. Официальной информации от правоохранителей пока нет, однако в соцсетях ходят самые разные слухи. Многие пользователи призывают не распространять неверную информацию, а дождаться официальных сообщений.

Напомним, Виктория пропала 26 января по дороге к сестре.